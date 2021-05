Trivelle in Adriatico, via libera del governo. L'ira dei sindaci: "Così scivoliamo sotto l'acqua. Addio a vongole e turismo" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministero alla Transizione ecologica ha dato l'ok a trivellare il giacimento di gas davanti alle coste venete ed emiliano-romagnole. I cittadini del delta del Po sono in allarme, in attesa delle direttive nazionali, in arrivo a settembre Leggi su repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministero alla Transizione ecologica ha dato l'ok a trivellare il giacimento di gas davanti alle coste venete ed emiliano-romagnole. I cittadini del delta del Po sono in allarme, in attesa delle direttive nazionali, in arrivo a settembre

