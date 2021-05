Stadio Collana | interrogazione del consigliere Borrelli sullo stato dei lavori

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilregionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio, ha presentato un’a risposta immediatadeidellodel quartiere Vomero di Napoli la cui fine era stata fissata per il 15 gennaio 2021. Ilha interrogato il presidente della Giunta regionale per conoscere: lodeiprevisti dalla Convenzione già effettuati e/o appaltati e se si intenda procedere alla elaborazione di un nuovo, ulteriore, ma realistico cronoprogramma delle opere a farsi, stante il deperimento delle strutture murarie dell’impianto derivanti dalla prolungata inerzia, garantendo il ...

...per i lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 01/01/2015 al 31/12/2016" del consigliere Salvatore Aversano (M5S)" e "Cronoprogramma lavoriA." ...... che, nello scorso mese di marzo, alcuni organi d'informazione avevano diffuso la notizia che era stato raggiunto l'accordo per utilizzare loal Vomero come hub sociale sportivo per la ...Napoli – Il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata sullo stato dei lavori dello stadio Collana del quartiere Vome ...Napoli, 21 Maggio - Nella seduta di Question Time del 21 maggio il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sullo sta ...