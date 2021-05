Serie B, la designazione arbitrale per Cittadella-Venezia: dirige Sozza (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Aia ha comunicato l’arbitro della gara Cittadella – Venezia valida per la Finale di Andata dei Playoff del Campionato di Serie B 2020/21, in programma domenica 23 maggio. Cittadella – Venezia Sozza ALASSIO – PASSERI IV: MANGANIELLO VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE FOTO: Aia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Aia ha comunicato l’arbitro della garavalida per la Finale di Andata dei Playoff del Campionato diB 2020/21, in programma domenica 23 maggio.ALASSIO – PASSERI IV: MANGANIELLO VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE FOTO: Aia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

persemprecalcio : ??? #Casarin, ex designatore arbitrale, ha parlato delle varie metodologie di designazione arbitrale, confrontando i… - aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro Antonio Rapuano, questa domenica ore 20:45 sarà impegnato al Mapei Sta… - AmiciMilan : Di seguito, la designazione arbitrale per Atalanta-Milan, gara valevole per la 19ª giornata di ritorno di Serie La… - sportli26181512 : Serie A, Atalanta-Milan: arbitrerà Mariani: Di seguito, si rende nota la designazione arbitrale per Atalanta-Milan,… - Dalla_SerieA : FINALE TIMVISION CUP 2020/2021 - LA DESIGNAZIONE ARBITRALE - -