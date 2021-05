Scarlet Nexus | disponibile la demo su Xbox One e Series X | S

(Di venerdì 21 maggio 2021) BBandai Namco ha finalmente rilasciato la primadi, arrivata per prima su dispositivi(One eX S) e in uscita anche su piattaforme Sony nei prossimi giorni Bandai Namco l’aveva promesso qualche tempo fa, e finalmente è stata rilasciata una versione di prova gratuita disuOne eX S. Pur non essendo esclusiva Microsoft, per probabili accordi fra le due aziende il nuovo e attesissimo Action-JRPG targato Bandai si è mostrato per primo sui dispositivi della casa di Redmond. Lada oggi, 21 maggio, mentre sarà rilasciata anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 28 maggio. Vi ricordiamo, invece, ...

