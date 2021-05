Sampdoria Parma, i convocati gialloblù: D’Aversa ne chiama 19 (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista di Sampdoria-Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta in casa della Sampdoria. Portieri: Colombi, Sepe; Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Valenti, Zagaritis; Centrocampisti: Brugman, Camara, Kosznovszky, Hernani Jr, Sohm, Traore. Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Pellè. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Robertoha diramato la lista deiin vista diRoberto, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta in casa della. Portieri: Colombi, Sepe; Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Laurini, Valenti, Zagaritis; Centrocampisti: Brugman, Camara, Kosznovszky, Hernani Jr, Sohm, Traore. Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Pellè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

