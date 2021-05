Parchi Lazio | Lombardi | giusto rafforzare personale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Accolgo con favore la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale che impegna la Giunta al rafforzamento dele al superamento del lavoro precario nelle aree naturali protette della Regione. Questa è stata una delle prime questioni emersa durante il mio lavoro di ascolto dei vari attori del territorio, in particolare durante l’incontro in cui ho riunito i presidenti e i direttori di tutti iregionali del.” “Il nostro immenso e prezioso patrimonio naturalistico va salvaguardato con risorse e competenze adeguate. Per questo ho già verificato con gli uffici regionali competenti, ottenendo un riscontro positivo, la possibilità di avviare una ricognizione del reale fabbisogno occupazionale nelle nostre aree protette in modo da ottenere delle stime puntuali sulla base delle ...