Palermo, situazione infortunati: Lancini in dubbio, due per sostituire lo squalificato Luperini (Di venerdì 21 maggio 2021) "Lancini, condizioni da valutare. dubbio in mezzo tra Odjer e Broh".Palermo-Avellino, omaggio alla commemorazione strage di Capaci: gioco fermo alle 17.57Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", focalizzando l'attenzione sul punto infortunati e squalificati in casa Palermo. I rosanero di Giacomo Filippi si apprestano a vivere da protagonisti la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo la convincete vittoria rimediata in quel di Castellammare di Stabia, tutte le energie fisiche e psicologiche sono già incentrate sul match di domenica in cui il team del patron Mirri affronterà l'ostico Avellino.Secondo quanto riporta la Gazza, l'ex secondo di Boscaglia ha concesso una giornata di riposo ieri per permettere ai calciatori di recuperare al meglio dopo il dispendioso impegno del Menti. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) ", condizioni da valutare.in mezzo tra Odjer e Broh".-Avellino, omaggio alla commemorazione strage di Capaci: gioco fermo alle 17.57Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", focalizzando l'attenzione sul puntoe squalificati in casa. I rosanero di Giacomo Filippi si apprestano a vivere da protagonisti la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo la convincete vittoria rimediata in quel di Castellammare di Stabia, tutte le energie fisiche e psicologiche sono già incentrate sul match di domenica in cui il team del patron Mirri affronterà l'ostico Avellino.Secondo quanto riporta la Gazza, l'ex secondo di Boscaglia ha concesso una giornata di riposo ieri per permettere ai calciatori di recuperare al meglio dopo il dispendioso impegno del Menti. ...

