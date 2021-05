Obbligo vaccinale per sanitari: la Fisi chiede l’abrogazione (Di venerdì 21 maggio 2021) La Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) con nota scritta, a firma del segretario generale Rolando Scotilo, indirizzata ai Deputati Italiani, chiede l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 44/21 in sede di conversione in legge. L’art. 4 novellato impone l’Obbligo di vaccinarsi a tutti gli operatori sanitari. Libertà di cure e di scelta, non obbligatorietà e nessuna discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati sono i temi inseriti nella nota inviata ai Parlamentari Italiani e che rileva anche una illegittimità operata dalle Regioni (in particolar modo Lombardia ed Emilia Romagna) che – Anticipando l’Obbligo attraverso metodi coercitivi di estorsione del consenso con minacce al personale sanitario di sospensione diretta aggravata dalla ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) La(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) con nota scritta, a firma del segretario generale Rolando Scotilo, indirizzata ai Deputati Italiani,dell’art. 4 del D.L. 44/21 in sede di conversione in legge. L’art. 4 novellato impone l’di vaccinarsi a tutti gli operatori. Libertà di cure e di scelta, non obbligatorietà e nessuna discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati sono i temi inseriti nella nota inviata ai Parlamentari Italiani e che rileva anche una illegittimità operata dalle Regioni (in particolar modo Lombardia ed Emilia Romagna) che – Anticipando l’attraverso metodi coercitivi di estorsione del consenso con minacce al personaleo di sospensione diretta aggravata dalla ...

