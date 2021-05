Napoli, prima la Champions e poi l’addio di Gattuso: incontri fissati con i presidenti dei club (Di venerdì 21 maggio 2021) Gattuso via dal Napoli? De Laurentiis sonda i nomi per il futuro tecnico del club azzurro: tutte le possibilità Rino Gattuso è finito nel mirino di varie big, tra cui la Lazio, che sembra aver individuato in lui il post Inzaghi. Come rivela Il Mattino, il tecnico inizierà ad incontrare i presidenti interessati a lui, come Lotito ma anche Agnelli, Commisso e Cairo, non appena terminerà la stagione e avrà portato il Napoli in Champions. Il tecnico vuole un progetto ambizioso e nel frattempo De Laurentiis cerca il sostituto: il sogno è Allegri ma piacciono anche Christophe Galtier, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)via dal? De Laurentiis sonda i nomi per il futuro tecnico delazzurro: tutte le possibilità Rinoè finito nel mirino di varie big, tra cui la Lazio, che sembra aver individuato in lui il post Inzaghi. Come rivela Il Mattino, il tecnico inizierà ad incontrare iinteressati a lui, come Lotito ma anche Agnelli, Commisso e Cairo, non appena terminerà la stagione e avrà portato ilin. Il tecnico vuole un progetto ambizioso e nel frattempo De Laurentiis cerca il sostituto: il sogno è Allegri ma piacciono anche Christophe Galtier, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gennaromigliore : Per governare #Napoli ci vuole il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Non è possibile aspettare che pr… - annatrieste : Caro Freud il déjà vu non è il ricordo di una fantasia inconscia, il déjà vu è quando il Napoli deve arravogliare u… - corrmezzogiorno : #Napoli Perché tutto è tornato come prima - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, la carica dei 102” - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Licenziamenti, alt ad agosto Il pass per i viaggi in Europa ??[LEGGI:… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prima Vaccini in Campania, lo sprint dei vecchietti: crollano ricoveri e contagi Era il giorno di Pasqua ma la resurrezione sull'andamento della campagna vaccinale in Italia l'hanno fatta segnare proprio loro, gli anziani, quelli più fragili che andavano protetti prima di tutti ...

I numeri della UEFA Europa League 2020/21 ...fatto le squadre tedesche in questa fase della competizione e uno in meno rispetto al primato stabilito dal Napoli in UEFA Europa League 2015/16. 22 Dopo 22 anni, il Molde è diventato la prima ...

Coprifuoco a Napoli, la prima notte a cena fino alle 23: «Sembra un sogno» ilmattino.it Ruggi, concorso infermieri a Napoli. Accesso con test anti-covid anche se vaccinati Le prove scritte si terranno presso il Palapartenope di Napoli (via Corrado Barbagallo 115). Particolarmente restrittive le regole anti-covid. Le lettere specificano il divieto di presentarsi “in caso ...

Garanzia Giovani Campania, partono 12mila tirocini: in campo 5mila aziende Al via i tirocini di Garanzia Giovani in Campania. Sono circa 12mila le ragazze e i ragazzi coinvolti in questa prima fase che potranno cominciare a ...

Era il giorno di Pasqua ma la resurrezione sull'andamento della campagna vaccinale in Italia l'hanno fatta segnare proprio loro, gli anziani, quelli più fragili che andavano protettidi tutti ......fatto le squadre tedesche in questa fase della competizione e uno in meno rispetto al primato stabilito dalin UEFA Europa League 2015/16. 22 Dopo 22 anni, il Molde è diventato la...Le prove scritte si terranno presso il Palapartenope di Napoli (via Corrado Barbagallo 115). Particolarmente restrittive le regole anti-covid. Le lettere specificano il divieto di presentarsi “in caso ...Al via i tirocini di Garanzia Giovani in Campania. Sono circa 12mila le ragazze e i ragazzi coinvolti in questa prima fase che potranno cominciare a ...