Monitoraggio settimanale | scende ancora Rt da 0 | 86 passa 0 78 Nel pomeriggio la cabina di regia | Speranza | Italia tutta gialla

Advertising

Agenzia_Dire : Dal monitoraggio settimanale sul #COVID19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute arrivano d… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il ministro #Speranza ha annunciato che l'Italia intera sarà zona gialla: i dati emersi nel monitoraggio settimanale p… - larenait : I dati del monitoraggio nazionale settimanale - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Scende l'#Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l'incidenza il cui valo… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il ministro #Speranza ha annunciato che l'Italia intera sarà zona gialla: i dati emersi nel monitoraggio settimanale p… -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio settimanale

TG La7

Lo rileva ilsull'andamento dell'epidemia da Covid - 19 in Italia. 21 mag 09:55 Nessuna Regione sopra soglia critica per terapie intensive Questa settimana nessuna Regione o ..."Con ile le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla". E' l'anticipo delle conclusioni della riunionedella cabina di regia che si terrà questo pomeriggio. Il ...“Questa settimana accelera ancora il calo dell’incidenza”, pari a “73 per 100mila abitanti (10-16 maggio) vs 103 per 100mila (3-9 maggio), dati del flusso dell’Iss”, quanto emerge dalla bozza del ...Covid, tutta Italia in zona gialla da lunedì 24 maggio. Addio alle zone arancione e rosse dopo i sacrifici dei mesi scorsi ...