Matrimoni | c' è il protocollo per gli invitati | come funziona

Advertising

Corriere : Matrimoni, Covid pass e regole anti contagio: ecco il protocollo per invitati, buffet,... - AMastrofran : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protocollo per i matrimoni - Yogaolic : Da fine maggio sarà possibile organizzare i matrimoni sulla base di un protocollo di sicurezza già stabilito x dare aiuto al comparto - wagjuer : RT @Corriere: Matrimoni, Covid pass e regole anti contagio: ecco il protocollo per invitati, buffet,... - prai61 : RT @Corriere: Matrimoni, Covid pass e regole anti contagio: ecco il protocollo per invitati, buffet,... -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni protocollo

Ecco in arrivo ilda adottare per i ricevimenti a seguito dicivili o religiosi e anche per tutte le altre funzioni. A validarlo sarà oggi, venerdì 21 maggio, il Comitato tecnico scientifico. Ecco ...Mascherine, tamponi e distanza dei tavoli: le regole per le cerimonie in Campania La Regione Campania ha approvato ilper far svolgere le cerimonie per, comunioni, battesimi ed ...Ogni 50 invitati sarà necessario nominare un Covid manager, la distanza tra i tavoli dovrà essere di almeno 2 metri e per entrare gli invitati dovranno avere il green pass ...Anche questo venerdì il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale e sulle iniziative in campo per la ripresa in sicure ...