LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella è sempre d’oro! Incredibile argento per Panziera! Bronzo per Caramignoli e 4×200 donne (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DI TUTTE LE GARE DELLA SESSIONE POMERIDIANA 20.56: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per la sesta sessione di batterie degli Europei di Budapest. Buona serata 20.55: Finale conquistata per Martinenghi e Pinzuti nei 50 rana e per Cusinato e Franceschi nei 200 misti 20.53: Un’altra giornata splendida per i colori azzurri a Budapest. Oro per Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Bronzo nella stessa gara (a sette anni dal precedente) per Martina Rita Caramignoli, l’argento Incredibile di Margherita Panziera nei 100 dorso, grazie alla ripetizione della finale (nella prima aveva chiuso al quarto posto) e Bronzo inatteso anche per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DI TUTTE LE GARE DELLA SESSIONE POMERIDIANA 20.56: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per la sesta sessione di batterie deglidi Budapest. Buona serata 20.55: Finale conquistata per Martinenghi e Pinzuti nei 50 rana e per Cusinato e Franceschi nei 200 misti 20.53: Un’altra giornata splendida per i colori azzurri a Budapest. Oro per Simonanei 1500 stile libero enella stessa gara (a sette anni dal precedente) per Martina Rita, l’di Margherita Panziera nei 100 dorso, grazie alla ripetizione della finale (nella prima aveva chiuso al quarto posto) einatteso anche per la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella è sempre d’oro! Bronzo per Caramignoli e 4×200 donne. Si ripe… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella è sempre d’oro! Bronzo per Caramignoli e 4×200 donne. Si ripe… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e Paltrinieri. Alle 18.00 la corsa all'oro di Quadarella - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l’oro nei 1500 sl. Tornano Detti e Paltrinieri negli 800 -… -