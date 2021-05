Juventus: Buffon 'due anni dietro le quinte, prova superata' (Di venerdì 21 maggio 2021) "Negli ultimi due anni non sono stato un giocatore centrale: non era scontato per uno come me e non era semplice adattarsi, ma penso di averlo fatto con entusiasmo e di aver superato la prova": così ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Negli ultimi duenon sono stato un giocatore centrale: non era scontato per uno come me e non era semplice adattarsi, ma penso di averlo fatto con entusiasmo e di aver superato la": così ...

Advertising

ESPNFC : 1999: Buffon wins his first Coppa Italia in a Parma team featuring Enrico Chiesa ?? 2021: Buffon wins his 6th Coppa… - btsportfootball : 1999: Gianluigi Buffon wins his first Coppa Italia with Enrico Chiesa at Parma ???? 2021: Gianluigi Buffon wins his… - GoalItalia : Il saluto di Gigi #Buffon ai tifosi della Juventus ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ronaldo come Buffon e Chiellini: ora parla 'juventino'. Un caso o un indizio? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Buffon: “Alla #Juve ho dato tutto anche da secondo portiere” -