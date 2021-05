Il principe William denuncia la BBC per l’intervista del 1995 a Diana Spencer (Di venerdì 21 maggio 2021) Il principe William ha denunciato la BBC, famoso notiziario inglese. Il motivo riguarda un’intervista a Diana Spencer, sua madre, morta nel 1997. Il duca di Cambridge con l’appoggio del fratello Harry, ha chiesto alla BBC che la fatidica intervista venga rimossa per sempre e ha chiesto che venisse aperta un’inchiesta sul giornalista accusato di “comportamenti illeciti”. Intervista a Diana Spencer: principe William si scaglia contro Martin Bashir Il principe William ha deciso di far chiarezza su una faccenda vecchia di 30 anni ma che ancora gli provoca tanta rabbia. Ieri sera, giovedì 20 maggio 2021, ha fatto la sua apparizione in televisione per denunciare la famosa emittente ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilhato la BBC, famoso notiziario inglese. Il motivo riguarda un’intervista a, sua madre, morta nel 1997. Il duca di Cambridge con l’appoggio del fratello Harry, ha chiesto alla BBC che la fatidica intervista venga rimossa per sempre e ha chiesto che venisse aperta un’inchiesta sul giornalista accusato di “comportamenti illeciti”. Intervista asi scaglia contro Martin Bashir Ilha deciso di far chiarezza su una faccenda vecchia di 30 anni ma che ancora gli provoca tanta rabbia. Ieri sera, giovedì 20 maggio 2021, ha fatto la sua apparizione in televisione perre la famosa emittente ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'HA ALIMENTATO LE SUE PARANOIE ED È STATA OTTENUTA CON METODI DISONESTI' – IL PRINCIPE WILLIAM MENA… - codeghino10 : RT @Tg3web: Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un inganno che ha… - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un inganno che ha… - Tg3web : Le scuse della BBC sull'intervista a Lady Diana non bastano alla famiglia reale. Il principe William parla di un in… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Hanno distrutto mia madre...' Il principe #William furioso e sconvolto per l'intervista trappola a #Ladydiana -

Ultime Notizie dalla rete : principe William Lady Diana, arriva la sentenza sull'intervista shock alla BBC Siamo abituate a vedere Harry perdere le staffe e prendersela con i tabloid senza usare troppi mezzi termini, ma stavolta anche la (apparente?) calma placida di William ha vacillato e il principe ha attaccato duramente la stampa con una durezza che non siamo solite sentirgli usare. Il motivo? Sono finalmente arrivati i risultati dell'inchiesta della BBC sulla ...

Diana, Harry e William: cos'è lo scandalo dell'intervista della Bbc Ancora più duro il principe William: "È mia opinione che il modo ingannevole utilizzato per ottenere il colloquio abbia influenzato in modo sostanziale ciò che ha detto mia madre . L'intervista diede ...

Il principe William attacca l'intervista "ingannevole" della Bbc alla madre Diana - Mondo Agenzia ANSA Lady D, il principe William contro Bbc: "Mia madre tradita dai vertici" (LaPresse) Il principe William all'attacco della tv pubblica inglese dopo che un'inchiesta ha stabilito che l'intervista-bomba rilasciata da Lady ...

Intervista della Bbc a Lady Diana: ora la polizia pensa a un'inchiesta Dopo la pubblicazione del rapporto in cui si accusa il giornalista che parlò con la principessa di averla convinta ad aprirsi attraverso documenti falsi ...

Siamo abituate a vedere Harry perdere le staffe e prendersela con i tabloid senza usare troppi mezzi termini, ma stavolta anche la (apparente?) calma placida diha vacillato e ilha attaccato duramente la stampa con una durezza che non siamo solite sentirgli usare. Il motivo? Sono finalmente arrivati i risultati dell'inchiesta della BBC sulla ...Ancora più duro il: "È mia opinione che il modo ingannevole utilizzato per ottenere il colloquio abbia influenzato in modo sostanziale ciò che ha detto mia madre . L'intervista diede ...(LaPresse) Il principe William all'attacco della tv pubblica inglese dopo che un'inchiesta ha stabilito che l'intervista-bomba rilasciata da Lady ...Dopo la pubblicazione del rapporto in cui si accusa il giornalista che parlò con la principessa di averla convinta ad aprirsi attraverso documenti falsi ...