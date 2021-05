Il Parlamento sta per decidere se rifinanziare la guardia costiera libica (Di venerdì 21 maggio 2021) Nei prossimi giorni si discuterà il decreto. Una sfida per il governo Draghi con in maggioranza Salvini e il Pd di Letta. L’Italia continuerà a chiudere gli occhi sul tema dei diritti, dei centri di reclusione e delle violenze sui migranti? Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) Nei prossimi giorni si discuterà il decreto. Una sfida per il governo Draghi con in maggioranza Salvini e il Pd di Letta. L’Italia continuerà a chiudere gli occhi sul tema dei diritti, dei centri di reclusione e delle violenze sui migranti?

Advertising

amnestyitalia : ??ULTIM'ORA Il parlamento europeo ha appena votato a favore del #TripsWaiver. Il supporto per un vaccino accessibile… - La_manina__ : @m_mumi @EnricoLetta Che fatti vuoi vedere? Si stanno ponendo dei temi identitari. Si sta costruendo un programma d… - MarioRo22315926 : RT @espressonline: Il Parlamento sta per decidere se rifinanziare la guardia costiera libica - espressonline : Il Parlamento sta per decidere se rifinanziare la guardia costiera libica - paolobura1 : @fratotolo2 Questa è la feccia che sta nel parlamento. -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento sta Sostegni e Ristori, altri 40 mld. Come andare a prenderli, chi li prende. Pure Alitalia... Alla necessità di essere sostenuti dallo Stato si sta sommando l'attitudine, l'abitudine ad ... i finanziamenti pubblici che il Parlamento ha infilato nel Decreto, tipo i soldi all'agricoltura creativa ...

L'onda migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco Ma esperti in diritto migratorio sostengono che nel caso di Ceuta ci non sta avvenendo (parte dei ... ha affermato da parte sua il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli .

Il Parlamento sta per decidere se rifinanziare la guardia costiera libica L'Espresso Accordo sul certificato digitale Ue per i viaggi BRUXELLES - Fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue Covid-19 per facilitare i viaggi in vista dell'estate. Lo si apprende a Bruxelles. "U ...

Certificato COVID UE: accordo Parlamento-Consiglio Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo su Certificato COVID UE che entrerà in vigore dal 1 luglio.

Alla necessità di essere sostenuti dallo Stato sisommando l'attitudine, l'abitudine ad ... i finanziamenti pubblici che ilha infilato nel Decreto, tipo i soldi all'agricoltura creativa ...Ma esperti in diritto migratorio sostengono che nel caso di Ceuta ci nonavvenendo (parte dei ... ha affermato da parte sua il presidente deleuropeo, David Sassoli .BRUXELLES - Fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue Covid-19 per facilitare i viaggi in vista dell'estate. Lo si apprende a Bruxelles. "U ...Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo su Certificato COVID UE che entrerà in vigore dal 1 luglio.