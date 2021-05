Gaza, migliaia di persone festeggiano nella notte dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas – Video (Di venerdì 21 maggio 2021) Le persone scendono in strada a Gaza City per celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, entrato in vigore venerdì, dopo 11 giorni di combattimenti che hanno martellato l’enclave palestinese e costretto numerosi israeliani a cercare riparo dai razzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Lescendono in strada aCity per celebrare ililtra, entrato in vigore venerdì,11 giorni di combattimenti che hanno martellato l’enclave palestinese e costretto numerosi israeliani a cercare riparo dai razzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

