Covid: in Lombardia 847 nuovi casi e 11 vittime (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - In Lombardia si contano da ieri 847 nuovi casi di Covid19, mentre le vittime delle ultime 24 ore sono state 11 (totale 33.449 da inizio pandemia). Considerando i 998 guariti o dimessi dagli ospedali, gli attualmente positivi, secondo i dati del bollettino nazionale, scendono a 36.221 (-162). A fronte di 45.058 tamponi effettuati, i positivi sono l'1,8%. Ieri erano il 2,2%. Calano ancora i ricoverati, che in terapia intensiva sono 308 (-8). I pazienti Covid degli altri reparti sono 1.662, 93 in meno rispetto a ieri.

