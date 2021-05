Colleferro: 17enne ruba 500 euro di merce. Viene fermata e finge di non sapere l’italiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Una 17enne, domiciliata presso uno dei campi nomadi della Capitale e con numerosi precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di furto aggravato. La razzia La baby ladra, all’interno di un supermercato del centro colleferino, approfittando dell’afflusso di persone è entrata in azione facendo razzia di abbigliamento, cosmetici e prodotti alimentari. Grazie ai quotidiani servizi di controllo predisposti e alla collaborazione con il personale di vigilanza del supermercato, i Carabinieri della Stazione di Colleferro sono riusciti a bloccare la ladra mentre stava tentando di far perdere le proprie tracce. Sorpresa dal personale di vigilanza, la 17enne ha tentato di fuggire, ma la sua corsa è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri di Colleferro. Inchiodata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Una, domiciliata presso uno dei campi nomadi della Capitale e con numerosi precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia dicon l’accusa di furto aggravato. La razzia La baby ladra, all’interno di un supermercato del centro colleferino, approfittando dell’afflusso di persone è entrata in azione facendo razzia di abbigliamento, cosmetici e prodotti alimentari. Grazie ai quotidiani servizi di controllo predisposti e alla collaborazione con il personale di vigilanza del supermercato, i Carabinieri della Stazione disono riusciti a bloccare la ladra mentre stava tentando di far perdere le proprie tracce. Sorpresa dal personale di vigilanza, laha tentato di fuggire, ma la sua corsa è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri di. Inchiodata ...

