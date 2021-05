Centrodestra | Meloni a Salvini | ' più forti se evitiamo racconti su divisioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte e vincente, perché sta insieme per scelta e non per interesse. Io e te sorridiamo spesso insieme, ci scambiamo messaggi su come la stampa interpreta il nostro rapporto, però volevo ribadire che siamo alleati convinti e che anche noi se ogni tanto prestiamo meno il fianco a questo racconto delletra noi, ci aiutiamo ad essere più". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al segretario della Lega, Matteo, durante 'La Confessione', condotta da Peter Gomez e in onda stasera alle 22,45 su Nove.