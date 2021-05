Birmania, i militari che tengono reclusa Aung San Suu Kyi sciolgono anche il suo partito. Così la dittatura sradica la democrazia (Di venerdì 21 maggio 2021) Aung San Suu Kyi, deposta dalla giunta militari, è ai domiciliari da febbraio, da quando il colpo di Stato dell’esercito l’ha estromessa da qualsiasi carica governativa. Non la si è più vista dal giorno del golpe, non le è concesso nemmeno incontrare di persona i suoi avvocati ed è in attesa di processo per svariati presunti reati che vanno dalla rivelazione di segreti di stato alla violazione delle restrizioni per il coronavirus, accuse che potrebbero costarle fino a 14 anni di reclusione. E mentre lei resta reclusa, la giunta militare ha deciso di sciogliere per via giudiziaria il suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Nld), con la stessa accusa usata per motivare il colpo di stato: brogli alle elezioni dello scorso novembre, dove l’Nld aveva trionfato come nel 2015. L’annuncio è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021)San Suu Kyi, deposta dalla giunta, è ai domiciliari da febbraio, da quando il colpo di Stato dell’esercito l’ha estromessa da qualsiasi carica governativa. Non la si è più vista dal giorno del golpe, non le è concesso nemmeno incontrare di persona i suoi avvocati ed è in attesa di processo per svariati presunti reati che vanno dalla rivelazione di segreti di stato alla violazione delle restrizioni per il coronavirus, accuse che potrebbero costarle fino a 14 anni di reclusione. E mentre lei resta, la giunta militare ha deciso di sciogliere per via giudiziaria il suo, la Lega nazionale per la(Nld), con la stessa accusa usata per motivare il colpo di stato: brogli alle elezioni dello scorso novembre, dove l’Nld aveva trionfato come nel 2015. L’annuncio è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania militari La giunta militare rimuove due diplomatici dissidenti di stanza in Giappone ...The Irrawaddy fa notare che il Giappone è il primo fornitore di aiuti allo sviluppo all'ex Birmania ... Molti diplomatici del Myanmar si sono schierati contro il colpo di Stato dei militari, arrivato ...

"Così addestro i birmani a rovesciare il regime. Ma l'Occidente ci aiuti" Questo scontro è particolarmente evidente nelle città dove tra poliziotti e militari non è mai ... Molti in Birmania si aspettavano aiuto dall'Occidente. "È vero. Sarebbe ora che gli Stati Uniti ...

Birmania, la giunta militare che tiene reclusa Aung San Suu Kyi scioglie anche il suo partito Il Fatto Quotidiano "Così addestro i birmani a rovesciare il regime. Ma l'Occidente ci aiuti" Il generale dei Karen combatte la dittatura. "Tra pochi mesi le cose potrebbero cambiare" «Dal colpo di stato del primo febbraio a oggi molti oppositori birmani hanno raggiunto i nostri territori. Noi ...

Ma il regime vacilla per le divisioni interne È scontro tra alcuni capi della polizia e i generali. E c'è lo zampino americano I militari birmani massacrano il proprio popolo e ne calpestano le speranze da 60 anni. Fino a oggi, però, non avevano ...

