Banda ultralarga: entro l'anno copertura in fibra ottica in 113 comuni della Toscana

Internet corre veloce anche nei piccoli paesi. Grazie alle risorse e all'intervento della Regione proseguono i lavori per portare la Banda larga nei borghi e nelle frazioni più sperdute.

Secondo l'ultimo report sono 74 i comuni nei quali sono già stati completate le opere di installazione della Banda ultra larga (BUL), e ulteriori 45 quelli nei quali saranno terminati entro la fine dell'anno.

Questo e altri dati sono emersi nel corso di una conferenza stampa indetta per fare il punto su questa grande opera di infrastrutturazione digitale e cui hanno preso parte l'assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo e il responsabile network e operations area centro Open Fiber Roberto Tognaccini. Finalità di tutto l'intervento è quella di azzerare il divario digitale.

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga Dl semplificazioni, da superbonus alberghi a cablaggio con fibra: la bozza ... contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'...

TIM, risultati Q1 2021 positivi ... ovvero il flusso verso altri operatori; il raggiungimento di oltre il 92% delle famiglie italiane con linea fissa coperte dalla banda ultralarga, favorito da fattori come un portafoglio di offerta ...

