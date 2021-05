Uomini e donne, anticipazioni: Giacomo ha fatto la sua scelta (Di giovedì 20 maggio 2021) A Uomini e donne, nel tardo pomeriggio del 19 maggio, anche il tronista Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta. Curiosi di conoscere quale delle due corteggiatrici ha scelto? Continuiamo nella lettura per scoprirlo. Giacomo ha scelto Martina Anche Giacomo Czerny, dopo Samantha e Massimiliano, ha concluso il suo percorso a Uomini e donne. Il tutto è avvenuto nella registrazione avvenuta nel pomeriggio del 19 maggio e quanto avvenuto in studio, verrà trasmesso nei prossimi giorni su Canale 5. Per gli amanti delle anticipazioni, siamo in grado di svelarvi su chi, tra Martina e Carolina, è ricaduta la scelta del tronista. Scorrendo le anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle news, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) A, nel tardo pomeriggio del 19 maggio, anche il tronistaCzerny hala sua. Curiosi di conoscere quale delle due corteggiatrici ha scelto? Continuiamo nella lettura per scoprirlo.ha scelto Martina AncheCzerny, dopo Samantha e Massimiliano, ha concluso il suo percorso a. Il tutto è avvenuto nella registrazione avvenuta nel pomeriggio del 19 maggio e quanto avvenuto in studio, verrà trasmesso nei prossimi giorni su Canale 5. Per gli amanti delle, siamo in grado di svelarvi su chi, tra Martina e Carolina, è ricaduta ladel tronista. Scorrendo leriportate dal sito Il Vicolo delle news, ...

