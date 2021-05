TAV | Giovannini | opera importante ma serve confronto con territori

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Sulla TAV “confermo l’importanza della tratta nazionale dell’mauncon iper poter procedere il prima possibile ai progetti della tratta”. Lo ha detto il Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico, confermando che presto si procederà al rinnovo degli organi per la parte italiana della società Telt. Rispondendo a un’interrogazione sul Ponte sullo Stretto di Messina, il Ministro ha chiarito che “dopo la trasmissione della relazione tecnica finale al Parlamento, il Governo considera assolutamente fondamentale ilcon il Parlamento e la società civile per avere una soluzione che risponda al meglio alla domanda di mobilità”. Rispetto ai disagi in Liguria per quanto riguarda la viabilità autostradale, “la ...

