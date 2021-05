Supervivientes | Valeria Marini accusata di rubare il cibo | la reazione

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora una voltasi conferma grande protagonista dei reality show. Stavolta non in Italia ma in Spagna: o meglio in Honduras, dove si trova nelle vesti di naufraga di “”, l’Isola dei Famosi iberica. Già nelle scorse settimane, “Valeriona” aveva fatto parlare di sé perché aveva quasi causato (accidentalmente) l’avvelenamento di alcuni naufraghi, e anche stavolta nelle polemiche c’entra il. Afa arrabbiare (quasi) tutti Per ironia della sorte, è successo tutto ieri, ovvero nel giorno del suo 54esimo compleanno., che è già finita in nomination diverse volte ed è stata puntualmente salvata dai telespettatori spagnoli, ha ricevuto in regalo dagli autori una ...

Marini non trova pace a: la showgirl italiana è scoppiata in un pianto disperato quando è stata accusata dai naufraghi spagnoli di non aver diviso la torta di compleanno con ...Tutti controMarini anche a, l'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi. La showgirl sarda non è vista di buon occhio dai colleghi naufraghi e continua ad andare in nomination, ma a salvarla ...Valeria Marini scoppia in lacrime a Supervivientes: ecco cos'è successo. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Riesce sempre a far parlare di se, in qualsisi contesto e in qualsiasi situazione. E Valeria Marini scoppia a piangere a Supervivientes, praticamente l’Isola ...