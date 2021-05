Superlega | rivelazione choc | “La Fifa era d’accordo | già dal giugno 2020”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Laaveva dato il via libera alla. Di più, gli organizzatori della nuova competizione – a cui avrebbero dovuto partecipare anche le italiane Milan, Inter e Junvetus – credevano di avere già lacome proprio partner. La clamorosaè del New York Times, che spiega in un lungo articolo pubblicato oggi, come il massimo organo mondiale del calcio fosse stato inserito nel contratto del nuovo torneo “scissionista” con tanto di nome in codice., lacoinvolta: ladel New York Times “Tra le righe del contratto di fondazione – scrive il quotidiano statunitense – c’è un riferimento a un ‘requisito essenziale’, ritenuto così fondamentale dall’essere considerato condizione sine qua non per la nascita della ...

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: #Superlega, clamorosa rivelazione: 'C'è la #Fifa dietro al progetto' - Carlomrtz : RT @IlPrimatoN: Infantino e la Fifa dietro la Superlega: la clamorosa rivelazione - AFGiudice : Una rivelazione clamorosa che avevamo però anticipato su @CorSport il 18 novembre: dietro la #SuperLega c'era… - morettweet : RT @IlPrimatoN: Infantino e la Fifa dietro la Superlega: la clamorosa rivelazione - IlPrimatoN : Infantino e la Fifa dietro la Superlega: la clamorosa rivelazione -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega rivelazione

I cronisti USA scrivono di come già nel 2019 i club intenzionati a creare la(Real e Juventus in testa) abbiano chiesto udienza alla FIFA . Non prima di aver introdotto nel loro statuto ...Annunciata e tramontata nel giro di 48 ore, lacontinua a far parlare di sé. Stavolta è il New York Times ha rivelare un clamoroso retroscena riguardo alla nascita della discussa competizione europea per club: se pubblicamente le ...Infantino Superlega, il New York Times ha svelato che il Presidente della FIFA sapeva tutto in relazione alla nuova competizione europea ..."Infantino era a conoscenza del piano - si legge nell'articolo dello statunitense New York Times -. Sapeva che alcuni dei suoi uomini più vicini erano stati impegnati per mesi, almeno fino alla fine d ...