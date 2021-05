Sisma di Ischia, riunione in Regione sul piano ricostruzione (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è tenuta oggi presso la struttura della Direzione Generale del Governo del Territorio una riunione, alla presenza del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e dell’assessore all’Urbanistica Bruno Discepolo, del gruppo di lavoro costituito per la redazione del piano di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno colpiti dal Sisma del 21 agosto 2017. Con la riunione – si legge in una nota – è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività e si è stabilito di convocare a breve il tavolo di lavoro con la partecipazione dei sindaci dei Comuni interessati e del commissario straordinario per la ricostruzione, prefetto Schilardi, per condividere, nell’ambito dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è tenuta oggi presso la struttura della Direzione Generale del Governo del Territorio una, alla presenza del vicepresidente dellaFulvio Bonavitacola e dell’assessore all’Urbanistica Bruno Discepolo, del gruppo di lavoro costituito per la redazione deldinei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno colpiti daldel 21 agosto 2017. Con la– si legge in una nota – è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività e si è stabilito di convocare a breve il tavolo di lavoro con la partecipazione dei sindaci dei Comuni interessati e del commissario straordinario per la, prefetto Schilardi, per condividere, nell’ambito dei ...

