"Questo è il momento di dare soldi, non di prenderli": Draghi, lo schiaffo ad Enrico Letta che vuole nuove tasse (Di giovedì 20 maggio 2021) schiaffoni di Mario Draghi ad Enrico Letta. Il premier, infatti, prende posizione contro il Pd e il suo segretario. Già, perché Letta, poco prima, per aiutare la "generazione-Covid", ossia i giovani di famiglie poco abbienti che più di tutti pagheranno il prezzo della pandemia, ha proposto nuove tasse. Nel dettaglio, come spieghiamo in Questo articolo, ha proposto di innalzare la tassa di successione - già alle stelle in Italia - per chi dispone di grandi patrimoni, dal milione di euro in su e fino a una aliquota massima per i 5 milioni di euro. tasse, solo tasse, sempre tasse. Una ricetta, quella del Pd, respinta al mittente dal presidente del Consiglio in persona. Interpellato sulla tassa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)ni di Marioad. Il premier, infatti, prende posizione contro il Pd e il suo segretario. Già, perché, poco prima, per aiutare la "generazione-Covid", ossia i giovani di famiglie poco abbienti che più di tutti pagheranno il prezzo della pandemia, ha proposto. Nel dettaglio, come spieghiamo inarticolo, ha proposto di innalzare la tassa di successione - già alle stelle in Italia - per chi dispone di grandi patrimoni, dal milione di euro in su e fino a una aliquota massima per i 5 milioni di euro., solo, sempre. Una ricetta, quella del Pd, respinta al mittente dal presidente del Consiglio in persona. Interpellato sulla tassa di ...

Advertising

BarbaraGSerra : Ecco momento in cui un attacco israeliano distrugge il palazzo a Gaza dove c’erano gli uffici di #Aljazeera e Assoc… - chetempochefa : 'La politica israeliana è in questo momento ostaggio di una Destra aggressiva, sia di natura religiosa che squadris… - borghi_claudio : In questo momento in discussione al Senato il decreto Aprile, quello che, insieme a molte altre cose, include il di… - bestemmiedigigi : non faccio la cacca da due giorni+kebab neanche ve lo dico che pancia ho in questo momento - DrDomu : RT @GiorgiaMeloni: Bene Draghi sulla proposta di Letta sulla tassa di successione: 'Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di… -