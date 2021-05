Pericolo Jumanji all' idroscalo di Milano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Noi titolari di spettacoli viaggianti siamo stufi di stare fermi all’di. Se entro oggi non ci sbloccano per mettere giù il tendone a Venezia molliamo il bestiame in viale Forlanini. E’ un attimo trovarsi in centro fenicotteri, gazzelle di Thompson ecc. Diteci grazie che non molliamo (per ora) bisonte bianco e tigre del Bengala più pinguini reali alti 130 cm circa.

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo Jumanji

Sky Tg24

