Morta 39 anni fa per una errata trasfusione: famiglia risarcita con 770 mila euro (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lo stato italiano dovrà pagare il risarcimento di 770 mila euro alla famiglia di una donna deceduta ben 39 anni fa a causa di una errata trasfusione di sangue. A stabilirlo è stata la X sezione civile del Tribunale di Napoli che con sentenza del 14 maggio 2021 ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento. La donna si recò in ospedale nel 1982 per problemi ginecologici efu sottoposta a emotrasfusioni durante la degenza. Per effetto di tali somministrazioni contrasse l’infezione da HCV epatite virale di tipo C e, a causa del decorso degenerativo della malattia epatica, decedeva presso la Casa di Cura villa dei Fiori di Acerra nel 2017. Quindi più in avanti il marito e le figlie della pensionata di Napoli conferivano incarico all’avvocato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lo stato italiano dovrà pagare il risarcimento di 770alladi una donna deceduta ben 39fa a causa di unadi sangue. A stabilirlo è stata la X sezione civile del Tribunale di Napoli che con sentenza del 14 maggio 2021 ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento. La donna si recò in ospedale nel 1982 per problemi ginecologici efu sottoposta a emotrasfusioni durante la degenza. Per effetto di tali somministrazioni contrasse l’infezione da HCV epatite virale di tipo C e, a causa del decorso degenerativo della malattia epatica, decedeva presso la Casa di Cura villa dei Fiori di Acerra nel 2017. Quindi più in avanti il marito e le figlie della pensionata di Napoli conferivano incarico all’avvocato ...

Advertising

Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - HuffPostItalia : Marco Giallini: 'Parlo ancora con mia moglie morta. Morire è prassi, ma non a 40 anni. Non fra le mie braccia' - Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - Domenico1oo777 : RT @Corriere: Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - anteprima24 : ** Morta 39 anni fa per una errata trasfusione: famiglia risarcita con 770 mila euro ** -