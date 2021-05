Mattarella? Pronto a restare, ecco a quali condizioni: indiscreto a Palazzo di Paolo Becchi (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica parlando di fronte ad un gruppo di bambini ha fatto intendere di essere vecchio e che presto godrà di un meritato riposo. Non sono così convinto del "meritato riposo" che lo attende tra pochi mesi e cercheremo di dimostrare per quale ragione. Ma procediamo con ordine. Già si stanno definendo le due posizioni fondamentali sulla sua successione. Entrambe, a mio modo di vedere, sbagliate. La prima è quella di Salvini: Draghi al Quirinale, dimissioni - conseguentemente - del governo, e nuove elezioni, con quella che il "Capitano" spera sia, finalmente, l'affermazione definitiva della Lega. Dall'altra parte, la linea di Letta: portare una donna per la prima volta al Quirinale - ed il nome è, come prevedibile, quello di Marta Cartabia, già primo presidente donna della Corte Costituzionale. Su di lei è già da un anno che si dice che abbia l'appoggio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica parlando di fronte ad un gruppo di bambini ha fatto intendere di essere vecchio e che presto godrà di un meritato riposo. Non sono così convinto del "meritato riposo" che lo attende tra pochi mesi e cercheremo di dimostrare per quale ragione. Ma procediamo con ordine. Già si stanno definendo le due posizioni fondamentali sulla sua successione. Entrambe, a mio modo di vedere, sbagliate. La prima è quella di Salvini: Draghi al Quirinale, dimissioni - conseguentemente - del governo, e nuove elezioni, con quella che il "Capitano" spera sia, finalmente, l'affermazione definitiva della Lega. Dall'altra parte, la linea di Letta: portare una donna per la prima volta al Quirinale - ed il nome è, come prevedibile, quello di Marta Cartabia, già primo presidente donna della Corte Costituzionale. Su di lei è già da un anno che si dice che abbia l'appoggio del ...

