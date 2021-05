Marco Giallini | Parlo ancora con mia moglie morta Morire è prassi | ma non a 40 anni Non fra le mie braccia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Alla fine, io sto in lockdown da quando èLoredana”. A luglio saranno trascorsi diecidalla scomparsa della, male parla: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio...”. L’attore si è raccontato in una lunga e intima intervista rilasciata al Corriere della sera. La morte dellaè coincisa con il momento in cui ha deciso di diventare popolare, “per dare una possibilità in più ai figli. Dovevo tirarli su come ci eravamo promessi. Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano”. “Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due, poi, capisci che ...