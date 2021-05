(Di giovedì 20 maggio 2021) ' Mentre si annuncia la ripresa dei controlli dei verificatori Atac per i biglietti a bordo dei mezzi pubblici come tentativo legittimo ma tardivo per porre rimedio al profondo rosso aziendale, ecco ...

Advertising

leggoit : Lemmetti, Davide Bordoni (LEGA): «Chi controlla i controllori?» -

Ultime Notizie dalla rete : Lemmetti Davide

leggo.it

...l'assessore al bilanciosi appresta a discutere la tesi alla Law School della Luiss con l'Ad di Atac Mottura nelle vesti di suo relatore?' Così il consigliere capitolino della Lega...Il duo- Calabrese fa da 'sherpa' per la presentazione di un piano di razionalizzazione ... Così il consigliere capitolino della LegaBordoni che aggiunge: "Da Roma Metropolitane a ...“Mentre si annuncia la ripresa dei controlli dei verificatori Atac per i biglietti a bordo dei mezzi pubblici come tentativo legittimo ma tardivo per porre rimedio al profondo rosso ...1' di lettura 12/05/2021 - Nella prossima Cabina di Regia, fissata per lunedì 17 maggio, verrà trattato anche il tema matrimoni. Ad affermarlo è il premier Mario Draghi, nel corso del Question Time al ...