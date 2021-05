La figlia gira un video a luci rosse, il dramma di Giovanni Galli: "Io ti rovino", schiaffi e minacce (Di giovedì 20 maggio 2021) "Io ti rovino la vita": Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi, arriva a minacciare fisicamente il fidanzato della figlia, l'attore a luci rosse Max Felicitas, colpevole di aver girato con la ragazza un filmino per adulti. Si arriva alle mani addosso, davanti all'obiettivo delle telecamere nascoste. Ovviamente, è tutto uno scherzo delle Iene: la rampolla di Galli non ha una storia con Max né i due hanno girato un video, ma finché gli autori del programma di Italia 1 non dicono la verità all'ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli e Torino la tensione nell'aria si taglia con un coltello. Galli entra furibondo nell'appartamento di Felicitas, dove trova la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Io tila vita":, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi, arriva a minacciare fisicamente il fidanzato della, l'attore aMax Felicitas, colpevole di averto con la ragazza un filmino per adulti. Si arriva alle mani addosso, davanti all'obiettivo delle telecamere nascoste. Ovviamente, è tutto uno scherzo delle Iene: la rampolla dinon ha una storia con Max né i due hannoto un, ma finché gli autori del programma di Italia 1 non dicono la verità all'ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli e Torino la tensione nell'aria si taglia con un coltello.entra furibondo nell'appartamento di Felicitas, dove trova la ...

