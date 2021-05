KJ Apa diventerà papà, Clara Berry aspetta un figlio dalla star di Riverdale (Di giovedì 20 maggio 2021) A quanto pare il lockdown e le restrizioni che hanno tenuto tutti a casa hanno spinto anche KJ Apa verso la paternità. Sono molte le star (e non solo) arrivate incinta alla fine di questo anno complicato e anche per Clara Berry, compagna della star di Riverdale, è successo lo stesso. Con una foto su Instagram l’amato Archie Andrews ha voluto rendere partecipi i fan della lieta novella. Nello scatto vediamo lui con accanto proprio la sua Clara che con la maglia alzata mostra il suo pancino già molto evidente. Proprio in questo modo la star di Riverdale ha annunciato che lui e la sua partner stanno aspettando un bambino senza però aggiungere altro nemmeno una didascalia allo scatto che ha raggiunto in poco tempo milioni di like e di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) A quanto pare il lockdown e le restrizioni che hanno tenuto tutti a casa hanno spinto anche KJ Apa verso la paternità. Sono molte le(e non solo) arrivate incinta alla fine di questo anno complicato e anche per, compagna delladi, è successo lo stesso. Con una foto su Instagram l’amato Archie Andrews ha voluto rendere partecipi i fan della lieta novella. Nello scatto vediamo lui con accanto proprio la suache con la maglia alzata mostra il suo pancino già molto evidente. Proprio in questo modo ladiha annunciato che lui e la sua partner stannondo un bambino senza però aggiungere altro nemmeno una didascalia allo scatto che ha raggiunto in poco tempo milioni di like e di ...

Giulia84189186 : RT @obsessedharry__: Kj Apa diventerà padre ma in che senso ?????? FERMATEVI E NON CRESCETE PIÙ - Giulia84189186 : RT @moonlight_ant0: IN CHE SENSO KJ APA DIVENTERÀ PADRE - moonlight_ant0 : IN CHE SENSO KJ APA DIVENTERÀ PADRE - only4theebrave : RT @SabryLove21: Ho appena scoperto che Kj Apa diventerà papà: - iochescrivo : Kj Apa diventerà KjApa diventerà papà papà -

Ultime Notizie dalla rete : Apa diventerà Covid, ultime notizie. Firmato il nuovo Dpcm: scuole chiuse in zona rossa. Modena e Bologna zone rosse. Per la Lombardia ipotesi zona rossa ... ... afferma Kurz in una dichiarazione diffusa dall'Apa. Secondo il cancelliere, atteso giovedì in Israele, "il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino". Lo riporta ...

Covid nel mondo, le varianti aumentano: rischio quarta ondata Secondo gli esperti americani, la variante che diventerà il ceppo dominante negli Stati Uniti sarà ... Lo riporta l'emittente Orf, citando una dichiarazione del cancelliere all'agenzia Apa. ll ...

KJ Apa diventerà papà, Clara Berry aspetta un figlio dalla star di Riverdale OptiMagazine ... afferma Kurz in una dichiarazione diffusa dall'. Secondo il cancelliere, atteso giovedì in Israele, "il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino". Lo riporta ...Secondo gli esperti americani, la variante cheil ceppo dominante negli Stati Uniti sarà ... Lo riporta l'emittente Orf, citando una dichiarazione del cancelliere all'agenzia. ll ...