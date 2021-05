Jenna Ortega sarà la Mercoledì di Tim Burton in “Wednesday” (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri con un tweet che augurava, non a caso, un “Buon Mercoledì!” Netflix ha annunciato che Jenna Ortega sarà Mercoledì Addams nello spin-off di Netflix “Wednesday“. La serie in 8 episodi che avrà per protagonista l’inquietante ragazza partorita dalla mente del vignettista Charles Addams. Il dramedy è ideato dagli showrunner del noto teen drama intorno al personaggio di Superman, “Smallville”: Al Gough e Miles Millar. Ma la verà novità è che per la prima volta alla regia di una serie televisiva troviamo Tim Burton, vero maestro del genere dark. Happy Wednesday! @JennaOrtega will play the iconic Wednesday Addams in our upcoming live-action Wednesday series, directed by Tim ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri con un tweet che augurava, non a caso, un “Buon!” Netflix ha annunciato cheAddams nello spin-off di Netflix ““. La serie in 8 episodi che avrà per protagonista l’inquietante ragazza partorita dalla mente del vignettista Charles Addams. Il dramedy è ideato dagli showrunner del noto teen drama intorno al personaggio di Superman, “Smallville”: Al Gough e Miles Millar. Ma la verà novità è che per la prima volta alla regia di una serie televisiva troviamo Tim, vero maestro del genere dark. Happy! @will play the iconicAddams in our upcoming live-actionseries, directed by Tim ...

