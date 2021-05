J K Rowling e Stephen King | scontro a causa di un tweet

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tra J.Kc’è una vera e propria aria di. Il noto scrittore ha notato di essere stato “defollowato” dall’autrice di Harry Potter adi un suoa favore delle donne trans. La scrittrice britannica non è riuscita a condividere il pensiero diche ha twittato “Le donne trans sono donne”. Un argomento particolarmente sensibile, anche dopo le polemiche avvenute in questi mesi, per la. Un gesto che, però, è stato commentato dall’autore di IT, durante un’intervista, in questo modo: “Questo è il modo in cui funziona il mondo. Se lei pensa che le donne trans siano pericolose, o che le donne trans in qualche modo non siano donne, qualunque sia il suo problema con questa cosa (tipo uomini travestiti da ...