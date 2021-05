Isola 15, la finale andrà in onda il 7 giugno e ci sarà una novità assoluta rispetto al passato (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Isola 15 volge ormai al termine. Tra poche settimane tutti i naufraghi di questa quindicesima edizione del reality faranno ritorno in Italia. Come riportato da tvblog.it, la finale del programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 7 giugno. Inoltre quest’anno il meccanismo dell’ultima puntata prevede una novità assoluta. Nelle scorse edizioni, i finalisti rientravano in Italia proprio in occasione della finale. Quest’anno, invece, il vincitore verrà proclamato direttamente in Honduras. Mancano dunque poche puntate e finalmente sapremo chi sarà il naufrago più apprezzato dal pubblico. Fino ad ora la trasmissione è sempre andata in onda per due appuntamenti settimanali. Dando uno sguardo su Wikipedia, però, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 maggio 2021) L’15 volge ormai al termine. Tra poche settimane tutti i naufraghi di questa quindicesima edizione del reality faranno ritorno in Italia. Come riportato da tvblog.it, ladel programma condotto da Ilary Blasiinlunedì 7. Inoltre quest’anno il meccanismo dell’ultima puntata prevede una. Nelle scorse edizioni, i finalisti rientravano in Italia proprio in occasione della. Quest’anno, invece, il vincitore verrà proclamato direttamente in Honduras. Mancano dunque poche puntate e finalmente sapremo chiil naufrago più apprezzato dal pubblico. Fino ad ora la trasmissione è sempre andata inper due appuntamenti settimanali. Dando uno sguardo su Wikipedia, però, ...

