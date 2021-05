“In coda ma gratis”: social bombing ad Aspi per lo stop al pedaggio sulle tratte liguri (Di giovedì 20 maggio 2021) Un social bombing sulle pagine di Autostrade per l’Italia per ottenere l’esenzione dai pedaggi “se almeno il 10 per cento del percorso tra due caselli è occupato da cantieri”. A lanciare l’iniziativa (“In coda ma gratis”) è Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista al Consiglio regionale della liguria e già candidato governatore per la coalizione giallorosa. Una campagna volta a “chiedere ai danni” alla concessionaria per il caos degli ultimi mesi sulle tratte liguri, interrotte da decine di cantieri per la manutenzione di strutture ammalorate o addirittura chiuse al traffico, come nel caso del viadotto Valle Ragone. “Basta pagare per stare ore in coda. Prendiamo la parola, protestiamo”, scrive Sansa su Facebook. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Unpagine di Autostrade per l’Italia per ottenere l’esenzione dai pedaggi “se almeno il 10 per cento del percorso tra due caselli è occupato da cantieri”. A lanciare l’iniziativa (“Inma”) è Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista al Consiglio regionale dellaa e già candidato governatore per la coalizione giallorosa. Una campagna volta a “chiedere ai danni” alla concessionaria per il caos degli ultimi mesi, interrotte da decine di cantieri per la manutenzione di strutture ammalorate o addirittura chiuse al traffico, come nel caso del viadotto Valle Ragone. “Basta pagare per stare ore in. Prendiamo la parola, protestiamo”, scrive Sansa su Facebook. ...

