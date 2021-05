Fear Street | il trailer diffuso da Netflix svela la data di uscita della trilogia di film

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha annunciata ladel debuttodi, il progetto tratto dai romanzi di R.L. Stine, in streaming.ha annunciato con unladidi, i trehorror che verranno distribuiti con cadenza settimanale a luglio e tratti dai libri di R.L. Stine. Gli appuntamenti per il debutto dei lungometraggi sono stati fissati al 2 luglio per Part 1: 1994, al 9 luglio per Part 2: 1978 e infine per al 16 luglio per Part 3: 1966, comeil video in cui si possono vedere le prime scene del progetto, tra cui il tragico destino riservato ad alcuni ...

Netflix ha diffuso in rete il teaser ufficiale di Fear Street, trilogia di film originali in arrivo tutti a luglio, uno a distanza dall'altro di una settimana. Basato sui romanzi di R. L. Stine, famosissimo per la sua collana di Piccoli Brividi, la trilogia narra una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli. Netflix is bringing binge-watching to the movies. The streaming service announced on Tuesday that its upcoming "Fear Street" trilogy will premiere this summer over three consecutive weeks. The first installment, "Part 1: 1994" is coming to Netflix on July 2, with "Part 2: 1978" following on July 8...