Elisa Isoardi amore e tv: “Milly fenomeno, la ‘singletudine’ e la disciplina” (Di giovedì 20 maggio 2021) Televisione La conduttrice si confida: tv e ‘singletudine’ Pubblicato su 20 Maggio 2021 Elisa Isoardi si confida. La conduttrice cuneese, fresca dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, è in attesa di news sul versante professionale. Si continua a mormorare che nella prossima stagione la si potrebbe vedere protagonista su una delle reti Mediaset. Al momento l’ex di Salvini preferisce non sbilanciarsi. Nel corso di una chiacchierata su Instagram con il magazine Gente, l’unica cosa che ha dichiarato circa il suo futuro è che il suo lavoro è “bellissimo”, ma assai precario. “Non sappiamo cosa faremo tra due o tre anni, abbiamo contratti a tempo super determinato”, ha puntualizzato la piemontese. Dopodiché le è stato ricordato che ha ottenuto da giovane il diploma al teatro drammatico. La si potrà vedere un giorno nelle ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Televisione La conduttrice si confida: tv ePubblicato su 20 Maggio 2021si confida. La conduttrice cuneese, fresca dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, è in attesa di news sul versante professionale. Si continua a mormorare che nella prossima stagione la si potrebbe vedere protagonista su una delle reti Mediaset. Al momento l’ex di Salvini preferisce non sbilanciarsi. Nel corso di una chiacchierata su Instagram con il magazine Gente, l’unica cosa che ha dichiarato circa il suo futuro è che il suo lavoro è “bellissimo”, ma assai precario. “Non sappiamo cosa faremo tra due o tre anni, abbiamo contratti a tempo super determinato”, ha puntualizzato la piemontese. Dopodiché le è stato ricordato che ha ottenuto da giovane il diploma al teatro drammatico. La si potrà vedere un giorno nelle ...

