EasyJet | semestre nero | compagnia perde 701 milioni di sterline

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Comeanticipato un mese fa, quello concluso il 31 marzo 2021 è stato unper. Lalow cost britannica ha chiuso ilcon una perdita di 701di(812di euro), rispetto ai 193dello stesso periodo del 2020 mentre i ricavi totali sono crollati del 90%, a 240di, rispetto ai 2,38 miliardi dello stesso periodo del 2020. Il numero di passeggeri è diminuito dell’89,4% a 4,1(da 38,6). Sui conti pesano le restrizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus. In tale scenario – si legge in una nota – laaerea dato il livello ...

Come anticipato un mese fa, quello concluso il 31 marzo 2021 è stato unnero per. La compagnia low cost britannica ha chiuso ilcon una perdita di 701 milioni di sterline (812 milioni di euro) , rispetto ai 193 milioni dello stesso periodo del ...A Londra scivola( - 1%), dopo i conti in rosso del. Bene Deutsche Telekom (+1%) con il nuovo piano industriale al 2024. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,...Ricavi crollano al 90%. Il numero di passeggeri è diminuito dell'89,4%. Lundgren,: "Risultati in linea con la guidance. Pronti ad aumentare i nostri voli" ...Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna l'ottimismo sulla ripresa economica globale dopo i timori sul rialzo dell'inflazione negli Usa e le successive rassicurazio ...