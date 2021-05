Dinamo, che peccato! Venezia spegne in rimonta il sogno della semifinale (Di giovedì 20 maggio 2021) I biancoblu sopra di 19 si fanno recuperare al fotofinish, decisiva la tripla di Tonut, gara5 finisce 93 - 91 È l'atto finale di una serie bellissima che ha infiammato i quarti di finale dei playoff ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) I biancoblu sopra di 19 si fanno recuperare al fotofinish, decisiva la tripla di Tonut, gara5 finisce 93 - 91 È l'atto finale di una serie bellissima che ha infiammato i quarti di finale dei playoff ...

Advertising

LegaBasketA : GARA 5 incredibile! Al Taliercio @REYER1872 e @dinamo_sassari ci regalano una partita pazzesca, con gli oro-granata… - dinamo_sassari : GARAAAAAAA 5 ?????? Che partita, serie sul 2-2 ?? Si decide tutto giovedì al Taliercio ?? #trustthegiants ??: Claudio… - ilPostSport : Il 13 maggio 1990 gli scontri tra croati e serbi nel giorno di Dinamo Zagabria-Stella Rossa, con la famosa ginocchi… - CentotrentunoC : #LBAplayoff ?? Il commento ?? Parole che sanno di saluti quelle di Gianmarco #Pozzecco dopo la partita persa al Tali… - supportersmagaz : La @REYER1872 (che nel pomeriggio ha trovato anche la finale play off per la promozione in serie A di calcio elimin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo che Dinamo, che peccato! Venezia spegne in rimonta il sogno della semifinale Al Taliercio si gioca la gara5 che vale la semifinale contro l'Olimpia Milano, la Dinamo Banco di Sardegna arriva all'appuntamento con Jason Burnell e Filip Kruslin che stringeranno i denti pur di ...

Euro2020, i convocati della Macedonia: presenti Elmas, Pandev e Nikolov Saranno tre i giocatori 'italiani' che prenderanno parte al primo campionato continentale della ... Difensori: Stefan Ristovski (Dinamo Zagabria), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), ...

Dinamo facci impazzire: a Venezia c'è la gara decisiva La Nuova Sardegna Basket, playoff: Venezia batte la Dinamo in rimonta È l’atto finale di una serie bellissima che ha infiammato i quarti di finale dei playoff LBA 2021 e al di là del risultato di questa sera passerà alla storia per la spettacolarità e l’intensità con cu ...

Venezia affonda e poi risorge: Sassari ko e semifinale Una gara-5 incredibile tra la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari. A prevalere sono però gli orogranata, che si impongono con il punteggio di 93-91 dopo una rimonta ai limiti dell’epico e si prendono la ...

Al Taliercio si gioca la gara5vale la semifinale contro l'Olimpia Milano, laBanco di Sardegna arriva all'appuntamento con Jason Burnell e Filip Kruslinstringeranno i denti pur di ...Saranno tre i giocatori 'italiani'prenderanno parte al primo campionato continentale della ... Difensori: Stefan Ristovski (Zagabria), Visar Musliu (Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), ...È l’atto finale di una serie bellissima che ha infiammato i quarti di finale dei playoff LBA 2021 e al di là del risultato di questa sera passerà alla storia per la spettacolarità e l’intensità con cu ...Una gara-5 incredibile tra la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari. A prevalere sono però gli orogranata, che si impongono con il punteggio di 93-91 dopo una rimonta ai limiti dell’epico e si prendono la ...