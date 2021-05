Cristiano Ronaldo dorme abbracciato alla Coppa Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) Ha fatto il giro della rete la foro che mostra Cristiano Ronaldo che dorme abbracciato alla Coppa Italia dopo la vittoria in finale contro l’Atalanta. Ha fatto in poco tempo il giro della rete la foto che mostra Cristiano Ronaldo che dorme abbracciato alla Coppa Italia, conquistata contro l’Atalanta al termine di una vera e propria battaglia agonistica. Cristiano Ronaldo Nello scatto, caricato sulla pagina Instagram di Cristiano Ronaldo, si vede il campione portoghese che dorme sul treno durante il viaggio di ritorno a Torino… e dorme ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Ha fatto il giro della rete la foro che mostrachedopo la vittoria in finale contro l’Atalanta. Ha fatto in poco tempo il giro della rete la foto che mostrache, conquistata contro l’Atalanta al termine di una vera e propria battaglia agonistica.Nello scatto, caricato sulla pagina Instagram di, si vede il campione portoghese chesul treno durante il viaggio di ritorno a Torino… e...

