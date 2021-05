Cristiano Malgioglio, "sono emozionatissimo": così si preperara all'Eurovision (Di giovedì 20 maggio 2021) Il conto alla rovescia è già iniziato per l'Eurovision song contest, che sarà commentato su Rai 1 da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Una coppia insolita, che già piace al pubblico. Si tratta, lo ricordiamo, dell'evento in assoluto più atteso dagli artisti, addetti ai lavori e dal pubblico. E Malgy è al settimo cielo. "sono emozionatissimo, la musica è la mia vita, il mio sangue", racconta a W l'Italia su RTL102.5 dove rompe il silenzio con Angelo Baiguini e Federica Gentile (proprio lei, nel 2013, ha commentato quell'evento riscuotendo gli applausi di milioni e milioni di spettatori).In collegamento anche i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 che potrebbero essere i favoriti. "Tifo per voi", dice Malgy. Ancora non sa cosa indosserà sabato, ma rivela di essere molto affascinato da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il conto alla rovescia è già iniziato per l'song contest, che sarà commentato su Rai 1 dae Gabriele Corsi. Una coppia insolita, che già piace al pubblico. Si tratta, lo ricordiamo, dell'evento in assoluto più atteso dagli artisti, addetti ai lavori e dal pubblico. E Malgy è al settimo cielo. ", la musica è la mia vita, il mio sangue", racconta a W l'Italia su RTL102.5 dove rompe il silenzio con Angelo Baiguini e Federica Gentile (proprio lei, nel 2013, ha commentato quell'evento riscuotendo gli applausi di milioni e milioni di spettatori).In collegamento anche i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 che potrebbero essere i favoriti. "Tifo per voi", dice Malgy. Ancora non sa cosa indosserà sabato, ma rivela di essere molto affascinato da un ...

