Covid: Draghi, 'campagna vaccinale di successo, sterzata su classi età' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Vorrei esprimere soddisfazione per le decisioni" prese lunedì "sulle riaperture. Questo è frutto in gran parte della campagna vaccinale". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Sono stati mesi di grandi cambiamenti nella campagna vaccinale, prima fra tutti la disponibilità dei vaccini ma anche per i successi logistici. Penso alla percentuale di dosi usate rispetto a quelle distribuite, che sono andate su, e all'aumento dei punti vaccinali". "Ma soprattutto la c'è una decisione del governo di cui sono molto fiero: la sterzata che si è data sulle classi di età per le vaccinazioni, si è data priorità ai più anziani e più fragili. Due mesi fa il 3,3 per cento tra i 70 e i 79 anni erano vaccinati, oggi siamo all'80%". "Questo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Vorrei esprimere soddisfazione per le decisioni" prese lunedì "sulle riaperture. Questo è frutto in gran parte della". Così il premier Marioin conferenza stampa. "Sono stati mesi di grandi cambiamenti nella, prima fra tutti la disponibilità dei vaccini ma anche per i successi logistici. Penso alla percentuale di dosi usate rispetto a quelle distribuite, che sono andate su, e all'aumento dei punti vaccinali". "Ma soprattutto la c'è una decisione del governo di cui sono molto fiero: lache si è data sulledi età per le vaccinazioni, si è data priorità ai più anziani e più fragili. Due mesi fa il 3,3 per cento tra i 70 e i 79 anni erano vaccinati, oggi siamo all'80%". "Questo ha ...

