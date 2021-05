Covid-19, bollettino 20 maggio: 5.741 contagi e 164 decessi (Di giovedì 20 maggio 2021) La Protezione Civile ha reso noti i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: la situazione riguardante contagi, decessi e guarigioni La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha comunicato i dati in merito al bollettino da Covid-19 delle ultime 24 ore. I contagi sono stati 5.741, a fronte di 251.037 tamponi. 164 purtroppo i morti, mentre 12.816 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) La Protezione Civile ha reso noti i dati riguardanti l’ultimoda-19: la situazione riguardantee guarigioni La Protezione Civile pochi minuti fa, come di consueto, ha comunicato i dati in merito alda-19 delle ultime 24 ore. Isono stati 5.741, a fronte di 251.037 tamponi. 164 purtroppo i morti, mentre 12.816 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Open_gol : ?? I dati di oggi sulla pandemia in Italia - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia - Gazzetta_it : #Bollettino Covid, 5.741 nuovi casi e 164 vittime. #Draghi: 'Continuando così, non serviranno più decreti' - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 20 maggio - StefaniaFalone : Covid Italia, bollettino oggi 20 maggio: 5.741 contagi e 164 morti -