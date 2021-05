Calcio: Premier League. Steven Gerrard nell'Hall Of Fame (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ex capitano del Liverpool con Shearer, Henry, Cantona, Keane, Lampard e Bergkamp LONDRA (INGHILTERRA) - Steven Gerrard entra nella Hall Of Fame della Premier League grazie ai voti degli appassionati. Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ex capitano del Liverpool con Shearer, Henry, Cantona, Keane, Lampard e Bergkamp LONDRA (INGHILTERRA) -entraOfdellagrazie ai voti degli appassionati.

Advertising

SkySport : ??? Torna il pubblico in Premier League ?? Cavani lo 'saluta' con un gol pazzesco ?? - SkySport : Premier, 37^ giornata: tris del Liverpool, Reds al 4° posto e in corsa per la Champions #SkyPremier #PremierLeague… - paologaio71 : @CucchiRiccardo Dr Cucchi capisco la sua scelta professionale ma la soluzione è abbandonare il calcio nostrano e bu… - GiuxInter : RT @MarcoYera: Quando vi dicono che sarà un mercato povero, vi dicono fesserie. In Premier faranno mercato, le big spagnole pure. Il Bayern… - MarcoYera : Quando vi dicono che sarà un mercato povero, vi dicono fesserie. In Premier faranno mercato, le big spagnole pure.… -