Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sul primo bacio e posizioni preferite: confessione hot della coppia (Di giovedì 20 maggio 2021) Confessioni hot per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nel corso dell’ultima puntata del Punto Z, programma condotto dall’ex compagno di avventura al Grande Fratello Tommaso Zorzi, i due si sono lasciati andare a qualche risposta intima sul loro rapporto, iniziato proprio in seno alla Casa più spiata d’Italia. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: dettagli intimi al Punto Z Nella carrellata di vecchi gieffini con cui Tommaso sta animando il suo show, il Punto Z, è toccato ad un improbabile coppia che si è innamorata all’interno della Casa del GF Vip: Andrea Zenga, figlio del portiere Walter, e Rosalida Cannavò, entrata nel reality come Adua del Vesco. L’infatuazione ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Confessioni hot per. Nel corso dell’ultima puntata del Punto Z, programma condotto dall’ex compagno di avventura al Grande Fratello Tommaso Zorzi, i due si sono lasciati andare a qualche risposta intima sul loro rapporto, iniziato proprio in seno alla Casa più spiata d’Italia.: dettagli intimi al Punto Z Nella carrellata di vecchi gieffini con cui Tommaso sta animando il suo show, il Punto Z, è toccato ad un improbabileche si è innamorata all’internoCasa del GF Vip:, figlio del portiere Walter, e Rosalida, entrata nel reality come Adua del Vesco. L’infatuazione ...

MediasetPlay : Una reunion che ha scaldato i cuori di tutti noi ?? La puntata di ieri de #ilPuntoZ è su Mediaset Infinity! - liarafffy : RT @Dominga46334036: Il reel di Rosy che in meno di 24h ha raggiunto oltre 400k visualizzazioni e oltre 3.300 commenti con apprezzamenti di… - metamorfosis011 : RT @BiasiErika: Come mettere in imbarazzo Andrea Zenga tutorial by Rosalinda Cannavò ?????? Voglio quello che ha preso lei perché sembra funz… - Paola79399681 : RT @MediasetPlay: Una reunion che ha scaldato i cuori di tutti noi ?? La puntata di ieri de #ilPuntoZ è su Mediaset Infinity! https://t.co… - Dominga46334036 : Il reel di Rosy che in meno di 24h ha raggiunto oltre 400k visualizzazioni e oltre 3.300 commenti con apprezzamenti… -