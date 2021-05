Alicia Keys, da domani in radio con ”UNDERDOG” e il ritorno in Italia nel 2022 (Di giovedì 20 maggio 2021) Alicia Keys torna con ”UNDERDOG (Nicky Jam & Rauw Aleandro Remix)”, la versione inedita della hit mondiale con due icone della musica latina. Da domani disponibile in radio e in digitale. La cantante ritornerà live anche in Italia a partire dal 2022 con “Alicia – THE WORLD TOUR”; l’unica data sarà 28 GIUGNO 2022 al MEDIOLANUM FORUM di Milano. Alicia Keys, da domani disponibile UNDERDOG Alicia Keys, UNDERDOG – Photo Credits: Ufficio Stampa Parole & DintorniLa cantante Alicia Keys sarà in radio da domani, venerdì 21 maggio, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021)torna con ”(Nicky Jam & Rauw Aleandro Remix)”, la versione inedita della hit mondiale con due icone della musica latina. Dadisponibile ine in digitale. La cantante ritornerà live anche ina partire dalcon “– THE WORLD TOUR”; l’unica data sarà 28 GIUGNOal MEDIOLANUM FORUM di Milano., dadisponibile– Photo Credits: Ufficio Stampa Parole & DintorniLa cantantesarà inda, venerdì 21 maggio, con ...

