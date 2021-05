Ag. Bentancur: “Scambio con il Barcellona con Pjanic? Non so nulla!” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’agente di Rodrigo Bentancur ha parlato a El Mundo Deportivo, in merito ad alcune voci che vedrebbero un possibile Scambio tra Pjanic e il suo assistito con la Juventus. Queste le sue parole a El Mundo Deportivo: “Non ho notizie in merito, nè dal Barcellona né dalla Juventus. Nessuno mi ha parlato di questo possibile Scambio”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) L’agente di Rodrigoha parlato a El Mundo Deportivo, in merito ad alcune voci che vedrebbero un possibiletrae il suo assistito con la Juventus. Queste le sue parole a El Mundo Deportivo: “Non ho notizie in merito, nè dalné dalla Juventus. Nessuno mi ha parlato di questo possibile”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

